Генпрокурор Украины объяснил, почему в убийстве Вороненкова обвинили Россию

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова незаконно посещал Донецк в начале марта. По его словам, именно этот факт дал ему и украинскому президенту повод заподозрить в совершении преступления Россию.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, с чем связаны обвинения в убийстве экс-депутата Госдумы в адрес России. По его словам, убийца бывшего парламентария незадолго до преступления был в Донецке.

"Мы идентифицировали застреленного телохранителем убийцу. Он был ранее национальным гвардейцем украинского министерства внутренних дел. 6 марта преступник находился на временно оккупированной территории и, между прочим, точно в Донецке. Это дало повод президенту и мне допустить, что за преступлением стоит Россия. Национальным гвардейцам, также бывшим, запрещено находиться на этой территории", - цитирует Луценко ТАСС.

По словам генпрокурора, у убийцы были связи на неконтролируемой Киевом территории. При этом Луценко подчеркнул, что не считает преступника российским агентом.

"Но он мог им быть во время пребывания в рядах украинской Национальной гвардии. Когда мы задержим его сообщников, мы будем знать больше", - добавил он.

Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охранника, когда к нему подошел киллер и произвел несколько выстрелов. По информации депутата парламента Украины Антона Геращенко, убийца – бывший служащий Нацгвардии Павел Паршов.

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