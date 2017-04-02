Число жертв оползня в Колумбии превысило 230 человек

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Жертвами оползня в Колумбии стали 234 человека, сообщили в Красном Кресте. В результате сильных ливней, бушующих в стране, в муниципалитете Мокоа реки вышли из берегов. Потоки воды обрушились на дома местных жителей ранним утром в субботу, застав спящих врасплох.