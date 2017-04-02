Посол в Минске рассказал об антироссийских усилиях Запада в Белоруссии

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Вся работа, которую ведет Запад в Белоруссии и на Украине, направлена против России. Об этом заявил российский посол в Минске Александр Суриков. По его словам, в настоящий момент западные страны не в состоянии оторвать Белоруссию от России, однако действия Запада все же вызывают обеспокоенность Москвы.

Посол России в Минске Александр Суриков рассказал об антироссийских усилиях Запада в республике. Однако, по его словам, в настоящее время оторвать Белоруссию от России невозможно.

"Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Беларусь от России. Да и Беларусь не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи", - сказал он в интервью радио Sputnik Беларусь.

По его словам, все действия западных стран на украинском и белорусском флангах направлены против России. Дипломат отметил, что их активность в Белоруссии вызывает у России некоторые опасения, в связи с чем на данном направлении проводится работа.

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