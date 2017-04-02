В Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна при попытке сделать селфи

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В Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. По данному факту проводит проверку Следственный комитет. Как пояснили следователи, девочка пыталась сделать селфи на фоне открытого окна. В настоящее время она госпитализирована с различными травмами.

В поселке Малаховка Люберецкого района 12-летняя девочка выпала из окна при попытке сделать селфи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области.

"По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи) на фоне открытого окна дома. В настоящее время пострадавшая госпитализирована с различными травмами, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Следственном комитете предупредили о росте подобных происшествия с приходом весенне-летнего периода, и призвали родителей быть внимательнее к своим детям.

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