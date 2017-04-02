Неизвестные забросали камнями скоростной поезд "Нижний Новгород-Москва"

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Неизвестные забросали камнями скоростной поезд "Ласточка", следовавший из Нижнего Новгорода в Москву на перегоне Купавна - Железнодорожный. Повреждено окно одного из вагонов. Пострадавших нет. Для установления личностей хулиганов железнодорожники обратились к правоохранительным органам.

Неизвестные забросали камнями скоростной поезд "Ласточка", следовавший в Москву из Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Один из камней попал в стеклопакет четвертого вагона. Внешняя сторона стеклопакета треснула, но выдержала удар. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Электропоезд продолжил движение по маршруту, задержек пригородных поездов нет", - говорится в сообщении.

Железнодорожники обратились в правоохранительные органы с целью установления личностей хулиганов и привлечения их к ответственности.

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