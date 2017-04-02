В Мадриде ресторан отказался обслуживать девушек из России

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Ресторан в Мадриде отказал в обслуживании компании девушек из России. Как сообщила в своем Facebook одна из них, бар заведения был зарезервирован ими на 1 апреля, однако позднее им позвонил менеджер заведения и сообщил, что резерв отменяется. На просьбу объяснить причину отказа он ответил люди с происхождением из России не приветствуются в ресторане.

Мадридский ресторан отказал в обслуживании компании девушек из-за российского происхождения. Об этом сообщила одна их девушек - Анастасия Самоторова - на своей странице в Facebook.

По ее словам, бар ресторана Sagardi был зарезервирован ими на 1 апреля. Позднее менеджер заведения позвонил и сообщил об отмене резерва. На вопрос о причине аннулирования он поначалу отвечать отказался, однако затем рассказал, в чем дело.

"Думаю, с чего вдруг ресторану терять такой резерв? Давайте на прямую? Давайте! И тут даже не знаю как перевести слова менеджера, смысл в том, что люди происхождением из России "не формат" заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах", - написала Анастасия Самоторова.

Девушки написали заявление в полицию о нарушении права на равное отношение и отсутствие дискриминации. Владелец группы Sagardi Иньяке Виньяспре позже позвонил и принес извинения за "поведение и манеру общения своего сотрудника". По его словам, группа готовит сообщение с публичными извинениями.