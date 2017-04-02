Минтранс введет с понедельника ограничения на рейсы таджикской Somon Air

Теги: Политика таджикистан жуковский авиация россия полет

Министерство транспорта России с 3 апреля введет ряд ограничений на полеты таджикской авиакомпании Somon Air. Такое решение было принято в ответ на отсутствие с таджикской стороны разрешения на полеты российской компании "Ямал" из аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Худжант.

Министерство транспорта России с 3 апреля вводит ограничения на полеты таджикской авиакомпании Somon Air. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Минтрансе, Москва и Душанбе договорились о том, что российская компания "Ямал" станет вторым назначенным перевозчиком от России на полеты в Таджикистан из аэропорта "Жуковский". Компания подала заявку на осуществление четырех рейсов в неделю в Душанбе и трех – в Худжант. Однако таджикская сторона заявку не удовлетворила в полном объеме.

"В этой связи 31 марта таджикской стороне было направлено уведомление о введении ответных "зеркальных" мер: с 5:30 UTC (8:30 по московскому времени) 3 апреля вводятся ограничения для авиакомпании Somon Air на полеты из Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжант (3 рейса в неделю) в Россию", - сообщили в Минтрансе.

Читайте также:

Путин пригласил президента Таджикистана в Россию

С пятницы приостанавливаются полеты таджикской Somon Air в Россию