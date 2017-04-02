В ходе военной операции в Афганистане погибли девять мирных жителей

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В ходе военной операции в афганской провинции Гильменд погибли не менее девяти мирных граждан. Как сообщили в местной службе безопасности, военные обнаружили принадлежащий боевикам тайник с оружием. Они взорвали здание, однако в результате подрыва пострадали соседние дома, один из которых обрушился.

В афганской провинции Гильменд во время военной операции погибли девять мирных граждан. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источник в службе безопасности Афганистана. В числе погибших три женщины, четыре ребенка и двое мужчин.

"Афганские силы обнаружили тайник с оружием, принадлежащим боевикам радикального движения "Талибан", в одном из домов в районе Малгир. Военные взорвали здание, но в результате подрыва были повреждены несколько соседних строений, одно из которых рухнуло", - рассказал источник.

Все погибшие были членами одной семьи. По данному факту начато расследование.

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