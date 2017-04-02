В понедельник скорректируют орбиту МКС

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Центр управления полетами в понедельник скорректирует орбиту Международной космической станции. Коррекцию проведут с помощью двигателей служебного модуля "Звезда" для формирования баллистических условия для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-02".

Центр управления полетами в понедельник скорректирует орбиту Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"3 апреля 2017 года будет проведена коррекция орбиты Международной космической станции. Для выполнения маневра будут использованы двигатели служебного модуля "Звезда", - говорится в сообщении.

Коррекция будет проводиться для создания баллистических условия для посадки 10 апреля транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" и полета пилотируемого корабля "Союз МС-04".

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