Активиста Дадина задержали за одиночный пикет у здания ГУ МВД Москвы

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Активиста Ильдара Дадина задержали за одиночный пикет у здания Главного управления МВД по Москве. Как сообщил один из его адвокатов Алексей Липцер, предположительно, его отвезли в ОВД Тверской.

Активиста Ильдара Дадина задержали за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвокатов задержанного.

"Ильдара задержали за одиночный пикет, однако подробностей сейчас нет", - сказала адвокат Ксения Костромина.

Другой юрист Дадина Алексей Липцер сообщил, что его подзащитный устроил одиночный пикет у здания ГУ МВД Москвы. "Как предполагается, Ильдара отвезли в ОВД "Тверской", - пояснил он.

В начале марта Дадин был задержан у здания ФСИН, где активист также устроил одиночный пикет. Он требовал отставки главы ведомства Александра Тереха.

В декабре 2015 года Ильдар Дадин был осужден за неоднократное нарушение правил проведения акций. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, позднее наказание было снижено до 2,5 лет. В конце февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор. 26 февраля Дадин вышел на свободу.

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