Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки

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Россия зафиксировала за сутки 14 нарушений режима прекращения огня в Сирии. По данным Центра по примирению враждующих сторон, к перемирию присоединились два населенных пункта, таким образом, всего таких населенных пунктов стало 1431. Кроме того, соглашение о прекращении огня достигнуто еще с тремя вооруженными формированиями.

Россия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня в Сирии за последние сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

"За сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (8), Дераа (1), Латакия (3) и Хама (2)", - говорится в сообщении.

По данным Центра, в течение суток к режиму перемирия присоединились два населенных пункта в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Всего таких населенных пунктов на данный момент насчитывается 1431. Соглашения о прекращении огня также были достигнуты с тремя вооруженными формированиями. Теперь таких группировок стало 139.

Правительственные силы Сирии взяли под контроль еще 8 квадратных километров территории. Всего от террористов запрещенного в России "Исламского государства" освобождены 3,68 тысячи квадратных километров.

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