Правщая партия лидирует на парламентских выборах в Армении

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На парламентских выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия. Согласно данным экзит-поллов, за нее свои голоса отдали 46% избирателей. Второе место занимает блок "Царукян" предпринимателя Гагика Царукяна с 25% голосов.

На парламентских выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные экзит-поллов, организованных Gallup International Association.

Согласно опросам, за Республиканскую партию свои голоса отдали 46% избирателей. На втором месте - блок "Царукян", возглавляемый бизнесменом, главой партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. За него свои голоса отдали 25% избирателей.

Парламентские выборы проводятся в Армении впервые с момента внесения изменений в конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления. В гонке участвуют пять партий и четыре политических блока. Избирательным правом в республике обладают около двух с половиной миллионов граждан. Порог явки на голосовании не установлен.

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