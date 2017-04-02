На северо-востоке Москвы мужчина погиб в ходе пьяной ссоры

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На северо-востоке Москвы в результате пьяной ссору двух собутыльников погиб один человек. По данным источника в правоохранительных органах, конфликт возник во время совместного распития спиртного. Подозреваемый в убийстве задержан.

На северо-востоке Москвы мужчина погиб в пьяной ссоре с собутыльником. Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице 9-я Северная Линия. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, ссора произошла после совместного распития спиртных напитков. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "скорой", - сказал он.

В пресс-службе МВД столицы подтвердили факт обнаружения тела. Также в главке добавили, что подозреваемый в убийстве задержан.

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