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В Сербии подводят итоги президентских выборов. По предварительным данным, побеждает действующий премьер-министр страны Александр Вучич. Он уже объявил о своей победе. В речи к сторонникам Вучич пообещал поддерживать отношения с Россией и Китаем, а также поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

В Сербии подводят итоги президентских выборов. По предварительным данным, в первом туре побеждает премьер-министр страны и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На данный момент, он набрал более 57% голосов. Его соперник, бывший омбудсмен, юрист Саша Янкович значительно отстает от лидера — у него только 15%. Явка на выборах составила около 55%.

Как отмечают специалисты, основным электоратом Вучича стали жители сербской провинции. Для них важным условием является сохранение традиционно дружеских отношений с Россией, о чем неоднократно заявлял Александр Вучич, говоря о стратегическом курсе страны на членство в ЕС. Еще до окончательной обработки бюллетеней, он объявил о своей победе и поблагодарил граждан за доверие.

"Эти выборы показали, что значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы", - заявил Вучич.