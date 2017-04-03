Российские регионы готовятся к ранним паводкам

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Сразу несколько регионов России готовятся к ранним паводкам. Только в Сибири более 800 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.

Из-за резкого потепления сразу в нескольких регионах России ожидаются ранние паводки, передает "ТВ Центр". По данным МЧС, только в Сибири более 800 населенных пунктов находятся под угрозой затопления. В Красноярском крае, Хакасии, Новосибирской области, Республике Марий-Эл спасатели ведут постоянный мониторинг обстановки.

Для обследования опасных зон используется авиация и беспилотные летательные аппараты. Группы МЧС уже несколько недель расчищают береговые линии. Для беспрепятственного прохождения льда по рекам заранее подрывают места возможных заторов.

Накануне в Якутске водолазы отработали погружение в полном снаряжении, чтобы при возникновении ЧП оперативно оказать помощь пострадавшим. Спасатели проводят профилактическую работу среди жителей, дома которых находятся в зоне возможного подтопления и объясняют их действия при резком увеличении уровня воды.