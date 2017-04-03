ИГ использует в западном Мосуле женщин-снайперов

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В иракском Мосуле гуманитарная ситуация продолжает оставаться критической. За последние полтора месяца город покинули более 60 тысяч мирных жителей. Путь к спасению люди ищут под обстрелами. В понедельник иракский канал "Ас-Сумария" сообщил, что боевики используют женщин-снайперов против правительственных войск.

Иракской армии пришлось остановить продвижение вглубь старых кварталов города. Иначе неизбежны новые потери среди гражданских - в этом районе очень плотная застройка. Совсем рядом находится мечеть аль-Нури, в которой три года назад Аль-Багдади провозгласил Исламский халифат. Сейчас самый опасный в мире террорист, возможно, скрывается где-то рядом. А жители ведут себя так, будто к войне привыкли, отмечает "ТВ Центр".

Западные кварталы Мосула по-прежнему удерживают боевики запрещённого в России "Исламского государства". Сейчас там проживает полмиллиона человек. Все эти люди - фактически заложники. Террористы прикрываются горожанами, как живым щитом. А с воздуха наносит удары коалиция, которая уже не скрывает причастности к гибели мирных граждан. Гуманитарных коридоров для выхода местных жителей нет.

Американцы пообещали, но пока так и не рассекретили видеоролик, одно описание которого вызвало скандал. На кадрах боевики в Мосуле заводят горожан в здание, а затем провоцируют западную авиацию нанести по нему удар. Погибших, как минимум, 300 человек.

"Подобный факт - не что иное, как тягчайшее военное преступление. Поэтому сразу возникают два вопроса. Во-первых, какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности? И, во-вторых, почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, всё равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?" – говорит официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ответы на эти вопросы объясняют различия между действиями США в Мосуле и России в Алеппо, добавил генерал. Наша авиация в сирийском городе не применялась вообще. Всё внимание сосредоточено на гуманитарных коридорах, они дают возможность не только доставить помощь мирным жителям, но и выйти из окружения сдавшимся боевикам.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".