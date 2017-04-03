Четыре партии проходят в парламент Армении по итогам выборов

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В Армении подводят итоги парламентских выборов. По данным ЦИК, в парламент страны проходят четыре партии. Лидирует партия президента Армении Сержа Саргсяна — у нее 49,18% голосов.

В Армении в воскресенье прошли парламентские выборы. По последним данным, лидирует Республиканская партия, которую возглавляет президент Серж Саргсян. Она набирает около 50% голосов, передает "ТВ Центр".

Эти выборы стали первыми с момента внесения изменений в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской республике. И впервые в истории страны они проводились только по пропорциональной системе, без одномандатных округов. В кампании участвовали пять партий и четыре политических блока, всего около полутора тысяч кандидатов.

На избирательные участки пришли более 60% граждан, обладающих правом голоса. Наблюдатели отмечают, что выборы прошли в спокойной обстановке, нарушений не зафиксировано.

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