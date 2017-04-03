Полиция Парижа разогнала митинг против полицейского произвола

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Погромами и столкновениями со стражами порядка закончился очередной митинг против полицейского произвола в Париже. На улицы французской столицы снова вышли сотни представителей китайской диаспоры, возмущённых убийством своего соотечественника. Силовики попытались разогнать участников несанкционированной акции, однако в них полетели камни и бутылки. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Митинг на площади Республики был анонсирован как мирная акция против произвола полиции. Но протесты, не утихающие уже неделю, вновь быстро перешли в столкновения со стражами порядка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Несколько десятков человек, преимущественно подростки, бьют витрины, бросают в кордоны полицейских бутылки и камни. Те отвечают слезоточивым газом. Разогнать агрессивно настроенную толпу удаётся только когда на помощь полиции приходит подкрепление.

Так китайская диаспора Парижа реагирует на резонансное убийство гражданина Китая Шайо Ли: 26 марта двое полицейских приехали в одну из квартир проверить информацию о бытовой ссоре. Услышав крики, выбили дверь. И когда навстречу им выскочил мужчина с ножницами в руках, открыли стрельбу. По словам полиции, это была самооборона. Протестующие же уверены, что у стражей порядка не было причин для расправы с ним.

По словам родственников погибшего, В момент приезда полицейских дети, а их у Шайо Ли пятеро, с отцом были на кухне, он с помощью ножниц чистил рыбу. Ножницы теперь стали символом этого протеста.

МИД Китая в минувший понедельник направил Парижу официальную ноту протеста с требованием обеспечить безопасность всех своих граждан. Но французские власти это резонансное дело пока никак не комментируют.

Семья погибшего уже публично призвала сограждан успокоиться и не провоцировать новые беспорядки. Но протест вряд ли утихнет так быстро. Дело Ли Шайо - ещё один эпизод в череде случаев превышения полицией своих полномочий. И в социальных сетях уже снова звучат призывы собрать ещё более массовые акции протеста.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.