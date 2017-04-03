Ущерб от циклона в Австралии оценили в 1 млрд

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Сумма ущерба от циклона "Дебби", ударившего на прошлой неделе по прибрежным районам востока Австралии, превысит отметку в 1 миллиард австралийских долларов — это почти 800 миллионов американских долларов.

По данным властей Австралии, сумма ущерба от мощного циклона "Дебби" превысит один миллиард австралийских долларов. Стихия обрушилась на восточное побережье страны в начале прошлой недели и вызвала сильнейшие наводнения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Жертвами стали пять человек, судьба еще троих по-прежнему неизвестна. В зоне бедствия оказались штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Около 20 тысяч жителей до сих пор не могут вернуться в свои дома.

В ряде районов страны сохраняется угроза новых наводнений.