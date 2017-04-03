Сразу два вулкана на Камчатке выбросили пепел на 7 километров

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Вулканы Камбальный и Ключевской на Камчатке минувшей ночью выбросили столбы пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Оба вулкана начали извергаться в конце марта. Камбальный до этого "спал" почти 200 лет.

На Камчатке сразу два вулкана — Камбальный и Ключевской — выбросили столбы пепла на высоту до 7 километров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Шлейфы от огненных гор протянулись почти на сто километров в восточном и северном направлениях. Однако, по данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. А вот для авиации введен оранжевый цветовой код.

За вулканами постоянно ведется наблюдение сотрудниками сейсмостанций и из космоса. Камбальный активизировался в конце марта, что стало сюрпризом для ученых. Вулкан не заявлял о себе последние двести лет.