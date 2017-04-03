Отказавший в обслуживании россиянок мадридский ресторан объяснил ситуацию

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Ресторан Sagardi в Мадриде, якобы отказавший в обслуживании девушкам из России, отрицает обвинения. Как сообщили в заведении, россиянки сами отменили бронь без объяснения причин. Накануне одна из девушек сообщила, что ресторан аннулировал резерв бара для мероприятия из-за российского происхождения гостей.

Ресторан Sagardi в Мадриде, который якобы отказал в обслуживании россиянкам, отрицает обвинения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя заведения.

Как сообщила накануне в своем Facebook одна из россиянок, бар заведения был зарезервирован ими на 1 апреля, однако позднее им позвонил менеджер заведения и сообщил, что резерв отменяется. На просьбу объяснить причину отказа он ответил, что люди с происхождением из России не приветствуются в ресторане.



"Те, кто собирались прийти, отменили мероприятие без объяснения причин. Мы не аннулировали никаких заказов по расистским или ксенофобским мотивам. Мы счастливы принимать всех гостей со всего мира. К нам ежедневно приходят русскоязычные клиенты, мы бы никогда такого не сделали", - заявил представитель ресторана.

По его словам, единственное, что было сказано девушкам, это то, что подтверждения бронирования придется подождать. При этом он подчеркнул, что россиянки позвонили сами, чтобы аннулировать еще не подтвержденное резервирование.

"Мы не говорили, что они не могут войти в ресторан или что этот ресторан - не для русскоязычных людей. Это все неправда, мы никогда бы такого не сказали", - заявил представитель ресторана.

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