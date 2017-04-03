"Прямая линия" с Путиным может состояться в июне

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Ежегодная "Прямая линия" президента Владимира Путина в этом году может быть приурочена к одному из июньских праздников. Она также будет означать старт президентской кампании-2018.

В 2017 году "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным может пройти в июне, в один из праздничных дней – 1 июня (День детей) или 12 июня (День России). Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, близкие к аппарату президента.

В АП сообщили, что планируется приурочить "Прямую линию" к старту президентской кампании в России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет после апреля, но раньше августа. Он рассказал, что "это связано с графиком президента, чтобы Путину было удобно".

Владимир Путин с 2001 года ежегодно общается с гражданами России в прямом эфире. Прошлогодняя "Прямая линия" состоялась в апреле.