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Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину. Как сообщила она в своем Instagram, о запрете она узнала уже в аэропорту Киева. По словам актрисы, ее продержали без воды четыре часа.

Актрису Елену Воробей не впустили на Украину. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram. В приложенном видео Воробей выразила свое недовольство законами, не позволяющими ей въехать в страну, заявив, что ситуация напоминает ей берлинскую стену и палестино-израильские отношения.

"В Киев не выпустили. Спектакль сорван. Что вы творите? Держали без воды четыре часа", - написала она.

В Киеве Воробей должна была выступить с премьерой спектакля "Джек-пот с доставкой на дом". Она должна была состояться 2 апреля в "Октябрьском дворце".

В спектакле также играют Оскар Кучера, Михаил Полицеймако и Дарья Повереннова. Кучера в своем Instagram подтвердил, что их держали на таможне в киевском аэропорту.

"Ночь без сна, перелёт через Минск и четвёртый час на таможне Украины. Не факт, что спектакль в Киеве сегодня состоится", - говорится в сообщении.

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