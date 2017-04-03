08:52, 03 апреля 2017

В Москве украли Mercedes стоимостью 4 миллиона рублей

Теги:  автомобиль  Происшествие  москва  кража

Mercedes-Benz стоимостью около 4 миллионов рублей угнал неизвестный на юго-западе Москвы. Иномарка принадлежала лизинговой компании.

Неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz GL-350 на юго-западе Москвы, сообщает агентство "Москва".

По данным полиции, кража произошла на Севастопольском проспекте. Автомобиль марки Mercedes-Benz GL-350 стоимостью около 4 миллионов рублей принадлежал лизинговой компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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