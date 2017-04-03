Трое детей погибли при столкновении легковой машины с КамАЗом в ХМАО

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В результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом на трассе "Сургут - Нижневартовск" погибли трое детей и водитель Hyundai. ДТП произошло накануне вечером. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Трое детей погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла накануне вечером на 36-м километре трассы "Сургут - Нижневартовск". По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

"В результате ДТП водитель Hyundai и его пассажиры 2003, 2002, 2001 годов рождения скончались на месте", - сообщили в МВД.

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