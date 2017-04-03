В США торнадо опрокинул передвижной дом, погибли 2 человека
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Мать и ее 3-летняя дочь погибли в результате ураганного ветра в американском штате Луизиана. Бушующий ветер перевернул их передвижной дом.
В американском штате Луизиана ураганный ветер опрокинул передвижной дом, в результате погибли два человека – мать и дочь.
"Сегодня утром приблизительно в 9:30 торнадо перевернул жилой прицеп в городе Бо Бридж, погибли 2 человека – 38-летняя женщина и ее 3-летняя дочь", - сообщил офис шерифа прихода Сент-Мартин в своем Facebook.
Губернатор штата ввел режим повышенной опасности из-за прокатившегося по южному побережью США урагана.