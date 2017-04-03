09:12, 03 апреля 2017

В США торнадо опрокинул передвижной дом, погибли 2 человека

Теги:  В мире  сша  жертвы  торнадо

Мать и ее 3-летняя дочь погибли в результате ураганного ветра в американском штате Луизиана. Бушующий ветер перевернул их передвижной дом.

В американском штате Луизиана ураганный ветер опрокинул передвижной дом, в результате погибли два человека – мать и дочь.

"Сегодня утром приблизительно в 9:30 торнадо перевернул жилой прицеп в городе Бо Бридж, погибли 2 человека – 38-летняя женщина и ее 3-летняя дочь", - сообщил офис шерифа прихода Сент-Мартин в своем Facebook.

Губернатор штата ввел режим повышенной опасности из-за прокатившегося по южному побережью США урагана.

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