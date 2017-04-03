Победа Ленина Морено на выборах в Эквадоре привела к беспорядкам

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Во втором туре президентских выборов в Эквадоре победу одержал кандидат от правящего левого блока Ленин Морено. Однако оппозиция признавать поражение отказалась и спровоцировала беспорядки в городах страны. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

В Эквадоре после победы во втором туре президентских выборов кандидата от правящего левого блока Ленина Морено начались беспорядки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Оппозиция отказалась признать свое поражение и ее кандидат Гильермо Лассо призвал народ выйти на улицы. Сейчас массовые акции протеста проходят в столице и ряде других населенных пунктов. В Кито и еще нескольких городах демонстранты устроили потасовки с полицией. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Как заявил нынешний президент Эквадора Рафаэль Корреа, проиграв, правые теперь хотят взять реванш силой.

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