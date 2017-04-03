Российские военные взяли шефство над приютом для сирот в Алеппо

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Российские военные доставили помощь в провинции Алеппо и Латакия. Масса переданных населению грузов составила около двух тонн. В Алеппо сейчас действует около ста приютов, в которых находятся дети, потерявшие во время войны родителей. Над одним из таких домов-интернатов взяли шефство российские военные.

Просторный двор, уютные комнаты, игрушки: первое впечатление, когда попадаешь внутрь – в этом коттедже живет большая сирийская семья. Это действительно семья, только все дети в ней – приемные. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас в нашем приюте 37 сирот. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы здесь они чувствовали себя как дома, чтобы стали одной большой семьей", - рассказывает директор дома сирот Мухаммад Аль-Тайеб.

В такие детские дома в Алеппо кто-то из воспитанников приходит сам, кого- то приводят солдаты, полицейские или соседи. Но у всех одна судьба — война оставила их круглыми сиротами. В стране у этих детей из родни никого, даже дальних родственников.

В Алеппо почти сто приютов. Государство в состоянии только обеспечить зарплатой персонал и выделить самое необходимое. Большую часть продовольствия детские дома получают за счет пожертвований. Неравнодушные люди сами приносят деньги или продукты. Каждый дает сколько может. Не так давно опекать приют стали и российские офицеры из Центра примирения сторон — привезли муку и крупы, сладости. Дети к ним уже привыкли, и когда слышат знакомую речь, бегут встречать.

Детвора знает, что офицеры всегда придут с подарками и зовут поиграть. Ощущение со стороны такое, будто каждый из сирот видит в них своих отцов.

"Слова пропадают. Это дети войны. Это дети, которые не знают, что такое мир, не знают, что такое мама, что такое папа. Сегодня, когда мы привезли сюда гуманитарную помощь, офицеры российского центра примирения за свои деньги купили фрукты и конфеты", - говорит заместитель начальника центра примирения Андрей Котенок.

Война отняла у детей родителей. У взрослых — дома, все имущество и работу. Многие стали беженцами. Благотворительным организациям помогают мечети. На верхнем этаже молитвенный зал. На цокольном – устроили кухню.

Самая первая работа, которую могут дать людям, – готовить еду для таких же обездоленных. В день больше 50 тысяч порций. Свою помощь предложил и российский центр примирения.

Российские офицеры готовы взять на себя самые опасные направление. Те, куда благотворительные организации пока доставлять продукты не рискуют. Речь, в первую очередь, о тех районах провинции Алеппо, вокруг которых еще идут боевые действия, и деревнях, освобожденных от террористов буквально сутки назад. Где люди, измученные от издевательств и голода, тоже очень ждут помощи и поддержки.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.