В результате ДТП с фурой в Подмосковье погиб человек

Теги: погибшие пострадавшие Происшествие подмосковье дтп

В результате ДТП с участием трех автомобилей в Московской области погиб один человек, еще двое получили травмы. Авария произошла на Минском шоссе накануне вечером. Водитель Mitsubishi столкнулся с грузовым автомобилем MAN, двигавшимся в попутном направлении, после чего выехал на встречную полосу, где врезался в Nissan.

На Минском шоссе в Подмосковье в результате ДТП с тремя автомобилями погиб человек. Еще два человека пострадали. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД Московской области.

"Около 21:50 на 64-м километре Минского шоссе мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении большегрузом MAN. Затем Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Nissan Liberty. В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб, а пассажир иномарки получил травмы. Также пострадал водитель Nissan", - говорится в сообщении.

В грузовом автомобиле никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе МВД, по данному факту проводится проверка. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Читайте также:

Трое детей погибли при столкновении легковой машины с КамАЗом в ХМАО

В результате ДТП со школьным автобусом в Швеции погибли трое