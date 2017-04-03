Летом детей до 12 лет начнут перевозить только в автокреслах или бустерах

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Постановление правительства о запрете перевозки детей без удерживающих устройств будет принято до июня. За использование адаптеров для ремней и за перевозку детей без автокресла или бустера водителей будут штрафовать на 3 тысячи рублей.

Уже этим летом автомобилистам будет запрещено перевозить детей до 12 лет без автокресла или бустера, сообщает газета "Известия".

Проект постановления правительства, который внесет поправки в ПДД, предполагает, что детей до 12 лет перевозить на заднем сидении можно будет только с использованием удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка. Для маленьких пассажиров необходимо использовать качественное автокресло, для детей постарше – бустер, после 12 лет ребенка необходимо пристегивать штатным ремнем безопасности.

За использование адаптеров для ремней или за перевозку детей без автокресла или бустера, сотрудники ДПС, согласно измененному законодательству, будут штрафовать водителей на 3 тысячи рублей.

Ранее Верховный суд России разрешил перевозить детей до 12 лет без автокресла после жалобы жителя Екатеринбурга на то, что его оштрафовали за использование универсального детского удерживающего устройства для ребенка.

Согласно статистике ГИБДД за минувший год в ДТП погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.

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