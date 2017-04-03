Первый этап реконструкции Филевской ветки метро завершат к маю

Теги: Москва метро ремонт реконструкция благоустройство

В конце апреля завершится первый этап реконструкции Филевской линии метро. Будут отремонтированы платформы и вестибюли станций "Студенческая", Кутузовская", "Фили" и "Пионерская" при следовании из центра. После завершения первого этапа начнется реконструкция на платформах в обратном направлении.

Первый этап реконструкции Филевской линии столичного метро завершится в конце апреля. К этому времени отремонтируют платформы и вестибюли станций "Студенческая", Кутузовская", "Фили" и "Пионерская" при следовании из центра. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

"После проведения работ ремонт на станциях не потребуется ещё в течение 30 лет", - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Отмечается, что платформы будут оборудованы длинными козырьками от дождя, а также инфракрасными обогревателями, которые будут помогать пассажирам в холодную погоду. Кроме того, увеличат площадь вестибюлей станций. После завершения первого этапа начнется реконструкция на платформах по направлению в центр.

Капитальный ремонт на Филевской линии начался в октябре прошлого года. Большое внимание уделяется укреплению несущих конструкций. Также специалисты проводят ремонт инженерных сетей.

Читайте также:

Ремонтные работы на Филёвской линии метро подходят к концу

Платформы станций метро "Студенческая" и "Фили" закроют с 29 октября