В Москве у приезжего изъяли 32 килограмма героина

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На юге Москвы задержан 27-летний молодой человек по подозрению в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. При обыске у него изъяли более 32 килограммов героина.

Столичная полиция задержала 27-летнего приезжего. Молодого человека подозревают в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержание произошло на Южнобутовской улице в Москве. При себе у мужчины был сверток с 1 килограммов героина. Во время обыска дома у задержанного полицейские обнаружили еще 56 таких же свертков с героином. Общий вес партии оценивается в 31 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку предъявлено обвинение.