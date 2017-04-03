К середине недели в Москве потеплеет до плюс 11 градусов

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К середине недели в Москве ожидается потепление до плюс 11 градусов. Предстоящей ночью в столице возможны осадки. Во вторник воздух прогреется до плюс шести-восьми градусов, а в среду и четверг температура поднимется до 10-11 градусов.

К середине недели воздух в Москве прогреется до 11 градусов. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, предстоящей ночью в столице возможны осадки. Во вторник днем воздух прогреется до шести-восьми градусов, а по области - до четырех-девяти градусов.

"В течение среды, 5 апреля, инициатива в атмосфере в столичном регионе останется за погожим антициклоном, что позволит воздуху лучше прогреться: в городе до восьми-десяти градусов тепла, по области плюс шесть-одиннадцать. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, из-за чего облачность уплотнится, пройдет небольшой дождь, но будет достаточно тепло, в городе плюс девять-одиннадцать", - отметили в центре погоды.

К пятнице в Москве похолодает, пройдут дожди. Температура в столице опустится до пяти-семи градусов, по области - до трех-восьми градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что к четвергу температура в Москве вырастет до 16 градусов тепла.

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