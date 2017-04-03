Мобильное приложение службы 112 разработают в Москве

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В столице в процессе разработки находится мобильное приложение "112 Москва". Оно поможет гражданам вызывать экстренные службы города без звонка. Кроме того, пользователи смогут не указывать адрес места происшествия. Тестирование мобильного приложения начнется уже в этом году.

В столице разработают мобильное приложение, которое поможет гражданам вызывать экстренные службы города без звонка. Пользователи смогут не указывать адрес места происшествия, так как программа сама определит его с помощью геолокации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Предполагается, что горожане смогут направлять обращение в службу 112 без устного общения с оператором. Это важно для людей с нарушениями речи или слуха", - сказал руководитель направлений "Транспорт" и "Безопасность" департамента информационных технологий столицы Юрий Чулюков. Кроме того, слабовидящие пользователи смогут увеличить шрифт в настройках или активировать режим проговаривания текста.

Мобильное приложение получит название "112 Москва" и поддержит передачу вызова в экстренные службы: "Пожарные и спасатели", "Полиция и ДПС", "Скорая помощь" и "Мосгаз". Тестирование этой программы начнется уже в этом году.