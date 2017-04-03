Разгуливающий по ВПП леопард приостановил работу непальского аэропорта

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Аэропорт Непала приостановил работу из-за вышедшего на взлетно-посадочную полосу леопарда. Инцидент повлиял на международные и внутренние рейсы, поиски хищника продолжаются.

В Непале международный аэропорт "Трибхуван" был вынужден приостановить работу из-за разгуливавшего по взлетно-посадочной полосе леопарда, передает AP.

На поимки хищника отправились лесники и полиция. Спустя полчаса работа аэропорта возобновилась, но хищника продолжают искать в окрестных лесах.

Единственный международный аэропорт Непала "Трибхуван" находится в столице Катманду, на севере он граничит с лесом.

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