Разгуливающий по ВПП леопард приостановил работу непальского аэропорта
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Аэропорт Непала приостановил работу из-за вышедшего на взлетно-посадочную полосу леопарда. Инцидент повлиял на международные и внутренние рейсы, поиски хищника продолжаются.
В Непале международный аэропорт "Трибхуван" был вынужден приостановить работу из-за разгуливавшего по взлетно-посадочной полосе леопарда, передает AP.
На поимки хищника отправились лесники и полиция. Спустя полчаса работа аэропорта возобновилась, но хищника продолжают искать в окрестных лесах.
Единственный международный аэропорт Непала "Трибхуван" находится в столице Катманду, на севере он граничит с лесом.
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