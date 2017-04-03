Путин проверит работу врио глав Новгородской и Ярославской областей на местах

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Президент России Владимир Путин совершит рабочие поездки в Ярославскую и Новгородскую области. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин намерен ознакомиться с результатами работы временно исполняющих обязанности глав регионов. Эксперт полагают, что визиты необходимы для поддержки кандидатов на предстоящих выборах губернаторов.

Президент России Владимир Путин посетит Новгородскую и Ярославскую области. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства и экспертов.

По словам Дмитрия Пескова, президент намерен ознакомиться с первыми результатами работы глав регионов. В Великий Новгород глава государства приедет ориентировочно 17-18 апреля. В рамках визита предполагается встреча с врио губернатора Андреем Никитиным. Посещение Ярославской области запланировано на 25 апреля. Путин намерен встретиться с представителями бизнес-сообщества и врио губернатора Дмитрием Мироновым. Эксперты полагают, что встречи с главами регионов необходимы для их поддержки перед предстоящими выборами.

"И Дмитрий Миронов, и Андрей Никитин нуждаются в знаках поддержки со стороны президента. Никитин работает в области всего чуть более месяца и свою избирательную кампанию, по сути, не начинал. Миронов возглавляет область больше полугода, но у обоих политиков пока не слишком сильные позиции в публичном поле. Ситуация может измениться, поскольку визит президента — всегда своего рода месседж для избирателя", - считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

"Важно оказать политическую поддержку "варягам", чтобы преодолеть сопротивление местных элит. Кроме того, негативный результат на губернаторских выборах в сентябре или перегиб с административным ресурсом могут сказаться на президентских выборах", - отметил президент Центра стратегических разработок Дмитрий Абзалов.

Выборы главы регионов состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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