В центре Москвы начали создание "Музейного парка"

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Создание новой городской зоны отдыха началось в центре столицы. Она будет носить название "Музейный парк". Работы по созданию городской зоны планируется завершить до апреля 2018 года. Главным объектом "Музейного парка" станет Зеленый амфитеатр, где будут проходить различные лекции и концерты.

В центре столицы начали создание новой городской зоны отдыха с пешеходным маршрутом, которая будет соединять Политехнический музей и парк "Зарядье". Она будет называться "Музейный парк". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Работы по созданию "Музейного парка", а также благоустройство по программе "Моя улица" стартовали на Новой площади. Движение на ней полностью не перекрывали", - говорится в сообщении. Работы по созданию городской зоны планируется завершить до апреля 2018 года.

Главным объектом "Музейного парка" станет Зеленый амфитеатр, где будут проходить различные лекции и концерты. Новая городская зона объединит уже существующие маршруты в центре Москвы: Никольскую улицу, Мясницкую, Маросейку, Покровку, а также строящийся парк "Зарядье".