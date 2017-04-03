В центре Москвы неизвестные накинули девушке пакет на голову и обокрали
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В центре Москвы совершено разбойное нападение на 24-летнюю девушку. Двое неизвестных накинули потерпевшей пакет на голову и отобрали телефон и кошелек на общую сумму 40 тысяч рублей.
Двое неизвестных совершили нападение на девушку, возвращавшуюся из ночного клуба в Москве. Инцидент произошел на Никитском бульваре, пишет агентство "Москва".
по данным полиции, грабители накинули 24-летней девушке пакет на голову и, угрожая ножом, отобрали у нее мобильный телефон и кошелек с деньгами. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.
По факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.