Путин выступит на закрытии медиафорума ОНФ в Петербурге

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Владимир Путин в понедельник посетит пленарное заседание ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта, который проходит в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге — заключительный день работы Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". На итоговом пленарном заседании выступит Владимир Путин, президент встретится с участниками и ответит на их вопросы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом году форум собрал более 500 человек — это журналисты и блогеры со всей страны, руководители федеральных СМИ, а также представители профильных министерств и ведомств. Обсуждают региональные и муниципальные проблемы, развитие независимой журналистики.

Особое внимание - теме экологии. Кроме того, участникам форума рассказывают о приоритетных проектах Общероссийского народного фронта. Среди них - "Генеральная уборка", "Карта убитых дорог", "Народная оценка качества". Журналисты, приехавшие на форум, представляют и собственные инициативы.

"Здесь по большому счету обсуждается, и вот сейчас идет работа в группах, она предполагает выработку конкретных предложений, конкретных решений, конкретных проектов, в которых те, кто участвует в форуме, сами будут принимать участие. Потому что нам иногда кажется, что мы сейчас кому-то на деревню дедушке написали письмо "Пожалуйста, помогите" и забыли об этом. Но так не бывает. Здесь собрались люди инициативные, которые просто хотят получить некое одобрение, может быть, дополнительную поддержку, но они сами будут участвовать в решении тех задач, ради которых они приехали. И таких людей здесь много", - говорит генеральный директор Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества Илья Чукалин.