"Динамо" станет новым спортивно-развлекательным "ядром" Москвы
Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства станции метро "Петровский парк". Новая станция обеспечит москвичам удобный доступ к близлежащему парку и спорткомплексу "Динамо", который станет новым спортивно-развлекательным "ядром" столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой станции метро "Петровский парк". Об этом сообщает "ТВ Центр".
Она расположена на северо-западном участке Третьего пересадочного контура и соединяет Кольцевую ветку с Замоскворецкой линией. Новая станция обеспечит москвичам удобный доступ к близлежащему парку и спорткомплексу "Динамо". Он также находится на реконструкции. В скором времени там появится еще культурный и развлекательный центр.
"Здесь, на месте исторического стадиона "Динамо", возводится уникальный спортивный комплекс. Уникальный не только для Москвы, но и для всей страны. Под одной кровлей располагается две арены: футбольная и ледовая. Следующим этапом будет строительство спортивно-тренировочного комплекса — 8 гектаров спортивного парка", - сказал Сергей Собянин.
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