Во Владивостоке изъяли более тысячи ящиков с "Боярышником"
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Сотрудники полиции обнаружили во Владивостоке подпольный цех по изготовлению и хранению контрафактного алкоголя. Правоохранители изъяли свыше 1100 ящиков с алкоголем, флаконами "Боярышника" и другой продукцией.
Во Владивостоке ликвидирован крупный подпольный цех по производству алкоголя. Полиция изъяла более тысячи ящиков с "Боярышником" и другим контрафактным спиртным, сообщает "ТВ Центр".
В ходе осмотра также были найдены пустые бутылки, канистры, этикетки и оборудование для разлива продукции. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство и хранение товара, не отвечающего требованиям безопасности".
Изъятый контрафакт направлен в лабораторию. Кроме того, следователи устанавливают личность владельца подпольного цеха и место сбыта запрещённого алкоголя. Подобные проверки участились после массового отравления "Боярышником" в Иркутске.
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