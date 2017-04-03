В Госдуме предлагают сажать на 6 лет за кражу электроэнергии

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Депутаты Госдумы предлагают ввести наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет за кражу электроэнергии. По словам Михаила Старшинова, в последнее время участились случаи данного правонарушения, что приводит к значительным убыткам компаний, а также затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства.

Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

"Нынешняя редакция регламентирует наказание, в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства", - сказал Старшинов.

В случае принятия данной поправки максимальное наказание за кражу электроэнергии будет лишение свободы сроком до шести лет и со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. По словам Старшинова, в последнее время участились случаи данного правонарушения, что приводит к значительным убыткам компаний, а также затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства.