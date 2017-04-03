Уровень сероводорода в московском воздухе превышен вдвое

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На юго-востоке Москвы зафиксировано более чем двукратное превышение содержания сероводорода в воздухе. По данным Мосэкомониторинга, днем метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных веществ в воздухе.

Содержание сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы было превышено более чем в два раза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Мосэкомониторинг.

"Автоматические станции сегодня утром в 7:00 зафиксировали 2,59 предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня, 1,68 ПДК - в Люблино, 2 ПДК в Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в некоторых районах на юге и юго-востоке столицы было зафиксировано незначительное превышение концентрации оксида углерода, оксида азота и сероводорода. Днем метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных веществ.

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