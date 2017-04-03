Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с ЕврАзЭС

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Молдавия и Евразийский экономический союз подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках международного форума "Евразийский экономический союз — Республика Молдова". Документ подписали Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил ТАСС.

Документ был подписал президентом республики Игорем Додоном и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном в рамках форума "Евразийский экономический союз - Республика Молдова". В мероприятии принимают участие представители коллегии ЕЭК и входящих в ЕврАзЭС стран.

В конце марта Игорь Додон пообещал подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. По его словам, документ не нуждается в ратификации парламентом и не противоречит ранее подписанным соглашениям. После подписания документа республика получила статус наблюдателя в ЕврАзЭС.

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