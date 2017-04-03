Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в Лужниках

Теги: мчс Происшествие москва река спасение

Мужчину спасли из Москвы-реки в центре столицы. Инцидент произошел в 20 метрах от берега в районе Лужнецкой набережной. Мужчине была оказана первая помощь.

Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в районе дома №24 на Лужнецкой набережной. Об этом TVC.ru сообщили в экстренных службах столицы.

"В понедельник утром спасателями поисково-спасательной станции "Ленинские горы" с поверхности воды реки Москва был спасен мужчина", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 20 метрах от берега. Мужчине была оказана первая помощь.