Первый детеныш альпака родился в Московском зоопарке

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В столичном зоопарке впервые родился детеныш домашнего безгорбого верблюда - альпака. Его можно будет увидеть в "копытном ряду". Большую часть времени детеныш пока проводит в своем домике, но в теплую погоду иногда выходит погулять рядом с другими верблюдами.

В Московском зоопарке родился детеныш домашнего безгорбого верблюда - альпака. Посетители смогут увидеть малышку в "копытном ряду". Отмечается, что это первый альпака, который родился на территории столичного зоопарка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Детеныш появился на свет 25 марта. При рождении девочка весила около одного килограмма, но копытные растут быстро, и сейчас она уже в пять раз тяжелее", - сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. Большую часть времени детеныш пока проводит в своем домике, но в теплую погоду иногда выходит погулять рядом с другими верблюдами.

Альпака - одомашненная форма викуньи, шерсть которой называют золотым руном. Индейцы Перу стали разводить этих животных около шести тысяч лет назад и до сих пор их содержат на специальных фермах в Андах. В первую очередь они занимались этим ради очень теплой и легкой шерсти.