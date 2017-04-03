Астрономия возвращается в школьную программу

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Со следующего учебного года школьники начнут изучать астрономию, предмет будут вести учителя физики. Вводить дополнительные часы для изучения предмета не понадобится.

Урок астрономии вводится в школьную программу со следующего учебного года, вести предмет будут учителя-физики, передает "Интерфакс" слова министра образования Ольги Васильевой.

Она добавила, что никаких дополнительных часов на новый предмет выделять не будут, так как раньше курс читался в рамках предмета "Физика". Теперь астрономия будет отдельным предметом.

Ранее "Роскосмос" обращался к Минобрнауки России с просьбой вернуть астрономию в российские школы. "Астрономия, к сожалению, оказалась изгнана из школы около десяти лет назад, и сегодня выпускники школ не знают, что вокруг чего вращается - Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, то есть мы до некоторой степени спустились до уровня Средневековья", - отметили в госкорпорации.

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