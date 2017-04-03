Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 Леха Качиньского

Теги: В мире президент самолет авиакатастрофа польша россия обвинение

Прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в том, что они спровоцировали крушение самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского под Смоленском. Кроме того, польская сторона заявила, что рядом с диспетчерами находилось неизвестное третье лицо, руководившее их действиями.

Генеральная прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в преднамеренном провоцировании крушения самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель генпрокурора Марек Пощенек, курирующий расследование катастрофы.

По его словам, двое смоленских диспетчеров умышленно провоцировали крушение самолета. Кроме того, по Пощенек заявил, что находившееся в диспетчерской вышке третье лицо способствовало доведению диспетчерами воздушного судна до катастрофы.

По словам заместителя генпрокурора, для расследования истинных причин крушения будет начато новое расследование с привлечением международных экспертов. Польша также запросила правовую помощь у российской стороны по вопросу предъявления обвинений.

Самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На его борту находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, его супругу, представителей высшего военного командования и высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной трагедии стала ошибка пилотов.

Читайте также:

Польша рассекретит архивные материалы о смоленской авиакатастрофе