В Иваново двое пожарных пропали во время тушения пожара на заводе перчаток

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Двое пожарных, принимающих участие в тушении пожара в цехе по производству перчаток в Иваново, не выходят на связь. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Из здания эвакуировано 89 человек.

В Иваново во время тушения пожара в цехе по изготовлению перчаток пропали двое пожарных, передает ТАСС.

"Связь утеряна с двумя огнеборцами, которые вошли в здание для тушения пожара и спасения людей. Их судьба устанавливается", - сообщает источник агентства.

По данным МЧС, горит трехэтажное здание на территории бывшего мебельного комбината. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Очаг пожара находится на первом этаже, где расположен цех по изготовлению перчаток. Из здания эвакуированы 89 человек. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, между вторым и третьим этажами произошло частичное обрушение.

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