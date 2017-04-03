Путин поздравил Вучича с победой на выборах в Сербии

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Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии. По словам российского лидера, его деятельность будет способствовать развитию отношений России и Сербии.

Деятельность Александра Вучича на посту президента Сербии будет способствовать развитию стратегического партнерства между двумя странами. Об этом заявил Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю победы Вучича на президентских выборах в стране.

По словам главы государства, Александра Вучича в России знают как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Россией и Сербией.

"Путин выразил уверенность, что его деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию российско-сербского стратегического партнерства на благо братских народов двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Вучич, занимавший до победы на выборах пост премьер-министра Сербии, набрал более чем 55% голосов. Он уже пообещал поддерживать отношения с Россией.

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